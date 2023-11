Coup dur pour le PSG, Zaïre-Emery sort du silence

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La grande première de Warren Zaïre-Emery sous le maillot de l’équipe de France a pris fin prématurément ce samedi soir contre Gibraltar (14-0). Touché à la cheville droite, le surdoué du PSG a dû quitter les siens dès le quart d’heure de jeu et devrait désormais rester à l’écart des terrains plusieurs semaines. Sur Instagram, le milieu est revenu sur ses débuts particuliers.

Drôle de première pour Warren Zaïre-Emery. Ce samedi contre Gibraltar (14-0), Didier Deschamps avait décidé d’aligner d’entrée le titi du PSG, devenant de ce fait le plus jeune international tricolore depuis 1914 du haut de ses 17 ans, 8 mois et 10 jours. Mais l’expérience en Bleu aura été de courte durée pour Zaïre-Emery, victime d’un mauvais tacle à la cheville droite sur l’action menant à son but. S’il a évité la fracture, le jeune milieu de terrain souffre néanmoins d’une grosse entorse et devrait rester à l’écart durant plusieurs semaines.

PSG, Équipe de France… Coup dur, c’est terminé pour Zaïre-Emery ! https://t.co/PJdiAbJ3js pic.twitter.com/Amb4AyrDzX — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

« Place au travail pour revenir au plus vite »

Sur Instagram , Warren Zaïre-Emery a livré ses premières sensations sur cette rencontre particulière. « Frustré d’avoir dû quitter le terrain si vite mais également fier et honoré d’avoir célébré ma première sélection avec un but. Place au travail pour revenir au plus vite. Allez les bleus », a indiqué le joueur du PSG.

« On aura l’occasion de le revoir »