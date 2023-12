Coup dur pour le PSG

Amadou Diawara

Souffrant d'une grippe, Gonçalo Ramos a manqué la sixième et dernière journée de la Ligue des Champions. Alors que le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC ce dimanche soir, le buteur portugais n'est toujours pas remis. En effet, Gonçalo Ramos ne figure pas dans le groupe de Luis Enrique pour la 16ème journée de Ligue 1.

Alors que Gonçalo Ramos était grippé, Luis Enrique a décidé de ne pas le convoquer pour le choc de la sixième et dernière journée de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund ce mercredi soir. En effet, le coach du PSG voulait compter sur des joueurs à 100% sur le plan physique pour ce déplacement en Allemagne. Et cette décision a porté ses fruits, puisque le club de la capitale a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et ce, grâce au nul arraché (1-1) sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Gonçalo Ramos était absent contre Dortmund

Après ce rendez-vous décisif de Ligue des Champions, le PSG retrouve la Ligue 1. En effet, le club de la capitale se déplace au LOSC pour le compte de la 16ème journée du championnat. Et cette fois encore, Gonçalo Ramos ne sera pas de la partie. En effet, le numéro 9 du PSG ne figure pas dans le groupe de Luis Enrique, communiqué ce samedi après-midi. Gonçalo Ramos n'est donc toujours pas remis de sa grippe.

PSG : Après la colère de Mbappé, Luis Enrique se justifie https://t.co/wVWcAgOer4 pic.twitter.com/yQFmECpLvn — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

Gonçalo Ramos out pour le LOSC

Alors qu'il a écopé d'un carton rouge face au Havre le 3 décembre, Gianluigi Donnarumma est suspendu pour le choc face au LOSC. Arnau Tenas devrait donc une nouvelle fois occuper le but du PSG ce dimanche soir. A moins que Luis Enrique ne préfère faire confiance à Alexandre Letellier, de retour de blessure. De son côté, Louis Mouquet est une nouvelle fois convoqué par le coach du PSG, profitant des absences de Gianluigi Donnarumma et de Keylor Navas.