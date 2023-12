Mercato - PSG : Le transfert d’une star est déjà programmé ?

Pierrick Levallet

Revenu au PSG après son prêt à Nottingham Forest la saison passée, Keylor Navas semble avoir perdu sa place dans le vestiaire. Avec l'émergence d'Arnau Tenas et Gianluigi Donnarumma qui est titulaire, le portier de 37 ans n'a plus l'air d'avoir un avenir au sein du club de la capitale. Son nom pourrait bien être le prochain sur la liste des départs.

Concurrencé par Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas a fini par perdre sa place au PSG la saison passée. Christophe Galtier avait fait du portier italien son titulaire, laissant le Costaricien sur le banc. Ce dernier avait alors été prêté à Nottingham Forest mais est revenu au PSG cet été. Le gardien de but de 37 ans est alors resté à l’issue du mercato estival.

Mbappé fait deux victimes au PSG, Luis Enrique réagit https://t.co/n22L1nQqi4 pic.twitter.com/3DQRUgIGM6 — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

Navas a perdu sa place au PSG

Mais depuis le début de saison, Keylor Navas n’a pas joué la moindre minute au PSG. Blessé depuis octobre, il a même pu voir Arnau Tenas faire ses débuts après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma contre Le Havre le 3 décembre dernier. Son transfert semble d’ailleurs être déjà programmé.

Son transfert est déjà acté ?