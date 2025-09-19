Coup de théâtre, un «des meilleurs du monde» est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois très important lors de la victoire du PSG contre l'Atalanta mercredi soir (4-0), Fabian Ruiz confirme son nouveau statut au sein du club de la capitale. Aux côtés de Joao Neves et Vitinha, l'international espagnol s'impose comme une référence à son poste. L'un des meilleurs milieu de terrain du monde selon Walid Acherchour.

Depuis quelques mois, Fabian Ruiz s'est imposé comme l'un des joueurs majeurs au PSG. Encore une fois très important lors de la victoire contre l'Atalanta (4-0), le milieu de terrain espagnol a impressionné Walid Acherchour.

Acherchour impressionné par l'évolution de Fabian Ruiz « J'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé en janvier. Comment on passe de ce joueur qui était très latéral et inhibé. Tout n'était évidemment pas à jeter, mais il y avait beaucoup de matches 5 sur 10 par rapport à un joueur qui doit beaucoup plus impacter. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? », se demande-t-il sur le plateau de WinamaxTV avant de poursuivre.