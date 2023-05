Coup de théâtre, le Qatar a plombé cette star du PSG

La rédaction

Rien ne va plus pour Achraf Hakimi au PSG. Sanctionné d'un carton rouge face au FC Lorient, le Marocain faisait son retour contre Ajaccio ce samedi. Mais le latéral droit de 26 ans a pété les plombs et a été impliqué dans une bagarre au cours de la partie. Résultat, Achraf Hakimi a de nouveau été expulsé. Le défenseur parisien traverse une phase délicate en ce moment, et la Coupe du monde y serait pour beaucoup.

Expulsé face à Ajaccio ce samedi, Achraf Hakimi a totalement pété les plombs. Impliqué dans une bagarre, le latéral droit du PSG a naturellement été sanctionné d’un carton rouge. Mais l’international marocain ne s’est pas arrêté là. « C’est ça la France... » a lâché le joueur de 26 ans dans le tunnel menant au vestiaire. Depuis quelques semaines, Achraf Hakimi apparaît tendu. Il avait déjà été exclu face au FC Lorient il y a quelques jours.

Un pote de Mbappé va claquer la porte, le PSG va halluciner https://t.co/108WTnUQ3h pic.twitter.com/DEGErihfMW — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Hakimi plombé par la Coupe du monde au PSG ?

Et comme le rapporte Le Parisien , la bagarre dans laquelle Achraf Hakimi a été impliqué contre Ajaccio confirme sa mauvaise passe du moment. L’international peine à retrouver ses qualités depuis son retour de la Coupe du monde. Revenu du Mondial au Qatar avec une blessure aux ischio-jambiers, Achraf Hakimi avait dû manquer quelques matchs. Et depuis, il n’a pas retrouvé son niveau du début de saison.

Sa vie privée le perturbe également

Mais ce ne serait pas la seule raison de sa phase délicate. Sa mauvaise période pourrait être également liée à ses problèmes extra-sportifs. Entre son divorce avec Hiba Abouk et les accusations de viol, Achraf Hakimi a vécu des mois mouvementés ces derniers temps. Ses soucis avec la justice avaient d’ailleurs entraîné un placement sous contrôle judiciaire. Étant sans doute perturbé dans sa vie privée, Achraf Hakimi n'aurait plus trop la tête au sport.