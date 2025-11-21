Coup de théâtre au PSG, un renfort surprise arrive !

Amadou Diawara

Lors du choc entre le PSG et le Bayern en Ligue des Champions, Nuno Mendes a été victime d'une entorse du genou gauche. Supposé être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, l'international portugais a finalement repris l'entrainement ce jeudi. Malgré tout, Luis Enrique ne devrait pas relancer son numéro 25 face au Havre ce samedi soir.

Le 4 novembre dernier, le PSG a reçu le Bayern au Parc des Princes. Malheureusement pour les Parisiens, ils se sont inclinés face aux Bavarois (2-1). De surcroit, le PSG a perdu Nuno Mendes, victime d'une entorse du genou gauche en cours de match.

PSG : Nuno Mendes est de retour à l'entrainement Via un communiqué, le PSG a annoncé que Nuno Mendes allait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Mais comme révélé par Le Parisien, l'international portugais est déjà de retour. En effet, le latéral gauche de 23 ans s'est entrainé avec le PSG ce jeudi.