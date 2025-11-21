Le PSG annonce une grande nouvelle !

Axel Cornic

Éblouissant tout au long de la saison dernière, Ousmane Dembélé rencontre quelques problèmes depuis quelques mois. On n’a en effet toujours pas vu le Ballon d’Or 2025 à son plein potentiel avec le Paris Saint-Germain, ce qui a évidemment beaucoup fait parler avec notamment sa nouvelle absence pour le déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais avant le début de la trêve internationale (2-3).

Depuis un an, Luis Enrique s’appuie sur un collectif fort. Pourtant, il a besoin comme tout le monde d’une grande star et au PSG il s’agit évidemment d’Ousmane Dembélé. Sauf qu’on ne l’a pas beaucoup vu ces derniers mois, puisque l’international français vit un début de saison plutôt délicat.

Le retour est proche pour Dembélé ? Entres les ischios-jambiers et le mollet, les pépins physiques n’ont pas permis à Dembélé de s’exprimer pleinement. Il est d’ailleurs revenu fin octobre pour seulement quelques rencontres, avant de retrouver rapidement l’infirmerie du PSG. Mais l’attente pourrait bientôt être finie, puisque Fabrice Hawkins nous apprend qu’il devrait faire son grand retour pour la réception de Tottenham en Ligue des Champions, le 26 novembre.