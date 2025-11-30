Coup de pression au PSG, la décision lunaire !

Passé par le PSG entre le 27 aout 2015 et le 1er juillet 2024, Layvin Kurzawa a avoué qu'il avait subi une grosse pression populaire à Paris. A tel point que le latéral gauche de 33 ans refusait parfois de sortir avec ses enfants après certaines défaites du club rouge et bleu.
Lors de l'été 2015, le PSG a arraché Layvin Kurzawa à l'AS Monaco, et ce, grâce à une offensive à hauteur de 25M€. Ayant évolué pendant neuf saisons à Paris, le latéral gauche de 33 ans est parti librement et gratuitement à la fin de son contrat, qui a expiré le 30 juin 2024.
PSG : Kurzawa a subi une grosse pression populaire
Lors d'un entretien accordé à l'AS Monaco, Layvin Kurzawa a avoué qu'il avait subi une grosse pression au PSG. A tel point qu'il préférait rester enfermé chez lui après certaines défaites.
«Tu ne peux pas aller manger au restaurant avec ta famille»
« Yannick Carrasco, Bernardo Silva ou encore Fabinho qui n’étaient pas du tout connus en arrivant à l'AS Monaco… Ils sont devenus de sacrés joueurs, aussi parce qu’ils ont eu cette tranquillité d’esprit de jouer à l’AS Monaco, à l’inverse de clubs comme le PSG où il y a une grosse pression populaire. À Paris, un match nul, ça ne passe pas et tu ne peux pas aller manger au restaurant avec ta famille parce que les gens vont t’attendre à l’extérieur et te reprocher de ne pas avoir gagné. Monaco, c’est un contexte complètement différent. Il ne faut pas oublier que nous sommes des humains. À Paris, il y a des moments où mes enfants voulaient sortir et on avait perdu le week-end d’avant, donc je me disais que ce n’était pas une bonne idée », a confié Layvin Kurzawa, actuellement sans club.