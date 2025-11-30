Coup de pression au PSG, la décision lunaire !

Amadou Diawara

Passé par le PSG entre le 27 aout 2015 et le 1er juillet 2024, Layvin Kurzawa a avoué qu'il avait subi une grosse pression populaire à Paris. A tel point que le latéral gauche de 33 ans refusait parfois de sortir avec ses enfants après certaines défaites du club rouge et bleu.

Lors de l'été 2015, le PSG a arraché Layvin Kurzawa à l'AS Monaco, et ce, grâce à une offensive à hauteur de 25M€. Ayant évolué pendant neuf saisons à Paris, le latéral gauche de 33 ans est parti librement et gratuitement à la fin de son contrat, qui a expiré le 30 juin 2024.

PSG : Kurzawa a subi une grosse pression populaire Lors d'un entretien accordé à l'AS Monaco, Layvin Kurzawa a avoué qu'il avait subi une grosse pression au PSG. A tel point qu'il préférait rester enfermé chez lui après certaines défaites.