Contre vents et marées, le PSG est sauvé par Mbappé, Neymar et Messi

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a enfin mis un terme à sa série noire ce dimanche, en retrouvant la victoire contre le LOSC (4-3). Comme souvent, ce sont les trois stars de devant qui ont sonné la révolte pour le club de la capitale, alors qu’elles sont particulièrement critiquées depuis la Coupe du monde.

C’est fini ! Après une série inédite de trois défaites toutes compétitions confondues, le PSG a enfin retrouvé la victoire avec le choc de la 24e journée de Ligue 1 face au LOSC. Ça n’a toutefois pas été facile, puisque les Parisiens ont dû aller la chercher, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, un but de Lionel Messi et un autre de Neymar.

PSG : Mbappé pousse un coup de gueule en plein match https://t.co/lpsfXN6Ay6 pic.twitter.com/7s3Npu2ekx — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

« Même dans les moments difficiles, vous avez toujours l'espoir de retourner une situation »

En conférence de presse, Christophe Galtier était forcément heureux d’enfin pouvoir retrouver la MNM à son meilleur niveau. « C'était le deuxième match où on retrouvait notre trio offensif et les trois ont marqué » a expliqué le coach du PSG, après cette victoire sur le LOSC. « Cela donne de la confiance à une équipe. Même dans les moments difficiles, vous avez toujours l'espoir de retourner une situation ».

« Je ne saute pas au plafond »