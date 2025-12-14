Conflit au PSG : Problème d'argent, l'incroyable don !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2019, la tension est montée entre le PSG et Adrien Rabiot, qui souhaitait quitter le club. C’est également à cette période que le milieu de terrain prend contact avec Jean-Marc Bosman, initiateur du célèbre arrêt à son nom. Alors en grande difficulté financière, le Belge a reçu plusieurs dons de la famille Rabiot. Explications.

Après avoir changé le monde du football, il a fini totalement ruiné. Voilà comment pourrait se résumer la vie de Jean-Marc Bosman, dont le litige a débouché sur le célèbre arrêt Bosman de 1995. En 2019, alors au bord du gouffre financier, le Belge est contacté par Adrien Rabiot, alors en conflit ouvert avec le PSG.

Adrien Rabiot a donné de l’argent à Jean-Marc Bosman « Sa mère m’appelle et me dit : Mon fils s’appelle Adrien Rabiot. Il est joueur de foot et porte le numéro 25. On aimerait bien vous faire une donation pour ce que vous avez fait. » Je lui ai dit que c’était bien la première personne à faire cette démarche. Et j’ai même cru à une arnaque », raconte Bosman au Parisien. Après un premier virement de 10 000€, Véronique Rabiot récidive quelque temps plus tard.