Comparé à Ibrahimovic, il a traumatisé un ancien du PSG

Le vice-champion du monde 2018, Mario Mandzukic est-il rempli de vices ? L'ancien international croate est en tout cas comparé à Zlatan Ibrahimovic, ce qui en dit déjà long sur le personnage. Et surtout, un ancien attaquant du PSG, Moïse Kean, raconte une anecdote vécue avec le Croate, qui aurait passé son temps à l'insulter lorsqu'il avait participé à un entraînement avec la Juventus de Turin, âgé de seulement 15 ans.

Mario Mandzukic est l'un des rares joueurs à avoir réussi à marquer durant la finale de la Ligue des Champions et de la Coupe du monde. L'international croate a mis fin à sa carrière de footballeur après une dernière année à l'AC Milan. Mais l'ancien turinois semblait avoir un caractère bien particulier.

«Les fois où Mandzukic m'a parlé, c'était plus pour m'insulter qu'autre chose»

Pour le podcast 19F , l'ancien joueur du PSG, Moïse Kean, raconte sa «relation» avec Mario Mandzukic lorsqu'ils étaient coéquipier à la Juventus de Turin entre 2015 et 2019 : « Si je vous parle dans le monde du football, je peux vous dire que Mandžukić, qui a joué avec moi, a plus ou moins le même caractère que Zlatan Ibrahimović. Il ne parle pas beaucoup, alors que Zlatan s'exprime peut-être un peu plus. Les fois où il m'a parlé, cependant, c'était plus pour m'insulter qu'autre chose. »

«Il m'a dit : Je pense qu'avec ce que tu fais, tu ne reviendras pas demain»