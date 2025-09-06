Colère au PSG : Daniel Riolo pousse un coup de gueule !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au lendemain de la blessure d’Ousmane Dembélé, touché à la cuisse droite, la colère ne redescend pas dans les rangs du PSG, estimant que la FFF a mal géré la situation, une semaine après la sortie du joueur pour un problème à la cuisse gauche. Daniel Riolo ne partage pas ce point de vue.

Entrée en jeu à la mi-temps après la blessure de Désiré Doué, une semaine après son pépin physique à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé a lui aussi quitté ses partenaires à dix minutes du coup de sifflet final, souffrant cette fois-ci de la cuisse droite. Le PSG est furieux de la gestion de son joueur par l’équipe de France, estimant que la FFF n’a pas tenu compte du risque important de blessure.

« On n'est pas dans les années 80… » Présent au micro de RMC après la rencontre, Daniel Riolo s’est rangé du côté de la FFF. « J’ai du mal à comprendre comment un sélectionneur peut faire rentrer un joueur s’il n’est pas convaincu, s’il n’a pas un feu vert total du staff médical. On n'est pas dans les années 80. Je n’accepte pas qu’aujourd’hui, on vienne dire : ils ont pris un risque, ils l’ont flingué », a notamment confié le journaliste, qui en a rajouté une couche sur X.