Clashé, le PSG sort du silence

Ancienne gloire du PSG, Luis Fernandez s’apprête à recevoir la Légion d’Honneur. Pour cette occasion spéciale, il rêvait d’organisait une cérémonie au Parc des Princes, mais le club de la capitale n’aurait pas accepté toutes ses demandes. Mais voilà que face aux dires de Luis Fernandez, le PSG a souhaité donner sa vérité.

D’ici quelques jours, Luis Fernandez recevra la Légion d’Honneur à l’Hôtel de Ville de Paris. Mais l’ancien joueur du PSG avait une autre envie : organiser cette cérémonie dans son jardin, le Parc des Princes. Cela n’a malheureusement pas pu être possible. Quelque peu remonté contre le PSG, Luis Fernandez a balancé dans Le Parisien : « J’ai tout tenté pour organiser ça au Parc des Princes. On m’a proposé un salon pour 20 ou 30 personnes, sans accès à la tribune. Mes invités n’auraient donc pas pu assister au match. Je ne vais pas les laisser sur le trottoir. Et puis, je vais inviter entre 150 et 200 personnes : les anciens de l’équipe de France, les anciens du PSG, mes amis, ma famille… Le PSG n’avait pas de solution. Tout était compliqué. Je suis déçu ? Oui, je suis déçu parce qu’au PSG, la reconnaissance des anciens n’existe pas. Je m’en suis déjà rendu compte le soir de PSG-Milan. Je voulais rentrer dans le carré pour le faire visiter à un ami italien et on m’a refusé l’accès ».

« Le club avait une vraie volonté de l’accueillir »

Les doléances de Luis Fernandez sont arrivées jusqu’aux oreilles du PSG et au sein du club de la capitale, on a voulu mettre les choses au point. Ainsi, pour Le Parisien , le PSG a fait savoir : « Le club avait une vraie volonté de l’accueillir comme en attestent les nombreux échanges et réunions depuis des mois. Le président Nasser Al-Khelaïfi avait effectivement demandé de bien s’occuper de lui. (…) Luis Fernandez est très important pour le club et on a tout fait pour l’accueillir avec les honneurs dus à son rang ». Et en ce qui concerne le désaccord à propos du nombre d’invités pour Luis Fernandez, le PSG précise avoir accordé 20 places dans le carré, ainsi que 40 personnes au Skybar.

