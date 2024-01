Coup dur pour le PSG, ce joueur lâche un aveu étonnant

Arnaud De Kanel

Après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Marco Asensio, le PSG a pris le large grâce à Randal Kolo-Muani face au Stade Brestois dimanche soir au Parc des Princes. mais au retour des vestiaires, les hommes de Luis Enrique ne sont pas revenus avec la même envie et se sont fait rejoindre. Lucas Hernandez reconnait que le PSG « n'était pas dedans ».

Coup d'arrêt pour le PSG. Malgré deux buts d'avance à la pause, les hommes de Luis Enrique ont concédé le match nul face à la surprise de cette première partie de saison, le Stade Brestois. Lucas Hernandez a constaté une nette baisse de régime en seconde période.

Le PSG rejoint par Brest en fin de match

L'écart fond en tête du classement. Avec ce match nul face au Stade Brestois, le PSG laisse revenir l'OGC Nice à six points alors qu'il avait le match en mains, la faute à une deuxième mi-temps totalement ratée comme l'a fait remarquer Lucas Hernandez.

«On n’était pas tout à fait dedans»