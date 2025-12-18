Clash avec Mbappé : Le PSG tient enfin sa vengeance !

Pierrick Levallet

Ce mardi, le conseil des prud’hommes a rendu son verdict dans le litige opposant le PSG à Kylian Mbappé. Le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ à l’attaquant du Real Madrid. Les Rouge-et-Bleu ont néanmoins eu droit à une petite vengeance en voyant plusieurs de leurs joueurs être intégrés dans le onze FIFA de l’année, contrairement au capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé absent du XI FIFA de l'année Comme le rapporte AS, Ousmane Dembélé a logiquement été intégré à l’équipe de la saison 2024-2025 puisqu’il a été sacré Ballon d’Or 2025 et qu’il a pris le trophée FIFA The Best. Vitinha, lui aussi, était incontestable. En revanche, Kylian Mbappé n’a pas eu l’honneur d’y figurer. Pourtant Soulier d’Or 2024-2025, le joueur du Real Madrid n’a pas réuni assez de voix.