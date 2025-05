Clash au PSG : Un joueur se fait lâcher !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre David Ginola et Luis Fernandez, la relation n’était pas au beau fixe. Arrivé sur le banc du PSG en 1994, l’ancien international français avait dépossédé la star de son brassard de capitaine. Pour mener le groupe, le technicien avait choisi Alain Roche, qui était nul autre que le meilleur ami de Ginola. Cette situation avait provoqué un profond malaise dans le vestiaire.

« Ça n’allait pas entre Luis et David. Il était une star sur et en dehors du terrain. Il faisait des défilés pour Armani. Et des mecs comme ça, ça dérange, ça dérangeait Luis » a confié Alain Roche , meilleur ami de Ginola. Ironie de l’histoire, c’était lui qui avait été désigné pour lui succéder. Un rôle qu’il accepta à contre-coeur.

La grosse gêne de Roche

« Un jour, Luis me convoque et me dis que j’allais devenir capitaine de l’équipe. Je lui dis non parce que David était un copain. Il insiste et à force d’insister je vais voir David. David m’a dit qu’il préférait que ce soit moi plus tôt qu’un autre. Donc je l’ai pris » a déclaré Roche.