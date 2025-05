Clash au PSG, Luis Enrique calme tout le monde !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En début de saison, alors que les résultats européens ne suivaient pas, une petite crise a pu être observée au sein du vestiaire du PSG. C’est à ce moment-là que Luis Enrique a décidé de lâcher un peu du lest autour de ses joueurs, qui sont désormais à fond derrière le coach espagnol et ses consignes.

Mais pour cela, Paris aura bataillé. En début de saison, le PSG a même frôlé l’élimination précoce en phase de Ligue de la C1. D’ailleurs, durant l’automne, certains joueurs ont remis en cause le management sévère de Luis Enrique , et des premières tensions sont apparues dans le vestiaire. Résultat ? Le coach espagnol a mis de l’eau dans son vin. Comme le précise l’Equipe, Luis Enrique a notamment accordé à son groupe la possibilité de jouer de manière plus directe.

Luis Enrique a rassuré tout le monde

Et désormais, plus personne ne conteste quoi que ce soit à Luis Enrique. Comme indique le quotidien sportif, tous les joueurs sont rangés derrière les consignes tactiques de ce dernier. « Il a réussi à leur faire comprendre que c'est la base de leur jeu et de leurs succès, et on voit qu'ils prennent plaisir à se dépouiller comme ça », confie un proche du vestiaire du PSG à l’Equipe.