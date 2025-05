PSG : L'histoire d'amour prend fin sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au PSG en 2013 alors qu'il n'avait que 19 ans, Marquinhos s'est imposé comme une légende du club parisien. Une véritable histoire d'amour est même née entre l'international brésilien et le PSG, mais du haut de ses 31 ans, force est de constater qu'elle pourrait bientôt prendre fin.

Cette saison, le PSG peut écrire une merveilleuse page de son histoire avec encore deux finales à disputer. D'abord celle de la Coupe de France ce samedi contre Reims, puis celle de la Ligue des champions dans une semaine face à l'Inter Milan. Une situation très particulière pour Marquinhos, qui est arrivé au club en 2013 en provenance de l'AS Roma pour environ 35M€. Et après 12 saisons et 483 matches, le défenseur brésilien s'est imposé comme une réelle légende du PSG.

Marquinhos vers un départ ? Mais l'histoire d'amour qui s'est créée entre Marquinhos et le PSG va-t-elle prendre fin ? C'est une réelle possibilité. Et pour cause, selon les informations du Parisien, le club de la capitale cherche en priorité cet été un défenseur axial droit dont le profil ressemble à celui du Brésilien, désormais âgé de 31 ans. Un recrutement qui mettrait clairement sous pression Marquinhos dont le départ se confirmerait.