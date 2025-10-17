Clash annoncé, le PSG répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment, le journal l’Equipe a fait de grosses révélations sur de possibles tensions internes au PSG. Le quotidien sportif révélait notamment ce jeudi des relations peu cordiales entre Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, et Yohan Cabaye, directeur de la formation. Sur les réseaux sociaux, le dirigeant portugais a répondu cash à ces affirmations.

Un nouveau clash au PSG ? Alors que dernièrement, Luis Enrique a fait appel à plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation afin de pallier plusieurs blessures au sein de l’équipe première, le journal l’Equipe a révélé des tensions entre Luis Campos et Yohan Cabaye.

Tensions entre Luis Campos et Yohan Cabaye ? Le conseiller sportif du PSG prendrait des décisions sans véritablement consulter le directeur de la formation. D’après plusieurs employés, le lien entre les deux hommes serait fragile, alors qu’un manque de dialogue entre Campos et Cabaye serait désormais flagrant. Si du côté du PSG, on dément ces informations, Luis Campos s’est directement défendu de ces révélations sur le réseau social X.