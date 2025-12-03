Chevalier - PSG - «Il ne peut pas fermer sa gueule ?» : L'énorme craquage !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré la grossière faute de Lamine Camara sur Lucas Chevalier qui aurait mérité d’être sanctionnée d’un carton rouge, Thiago Scuro a tout de même jugé bon de critiquer l’arbitrage samedi, après la victoire de l’AS Monaco contre le PSG (1-0). Une sortie qui a passablement énervé Pierre Ménès, qui estime qu’il aurait mieux fait de reconnaitre que son joueur aurait dû être expulsé.

S’il a estimé que Lucas Chevalier avait eu « beaucoup de chance », Luis Enrique a refusé de s’étendre sur le tacle subi par le gardien du PSG, samedi après la défaite contre l’AS Monaco (1-0). « Je ne vais rien dire de plus car ce n’est pas mon travail, mais c’est incroyable », a déclaré le technicien espagnol. La faute de Lamine Camara aurait dû être sanctionnée d’un carton rouge, ce qu’a reconnu la Direction technique de l’arbitrage.

Pour Scuro, Camara ne méritait pas un « carton rouge » Thiago Scuro quant à lui a été plus loquace sur l'arbitrage et a jugé que cela était le bon moment de s'en plaindre. « Je suis un peu fatigué de parler de l’arbitre. Ça devient ennuyant. Si la Fédération est heureuse, si Monsieur Gautier (le patron des arbitres) est heureux, on ne peut rien faire. J'ai essayé beaucoup de choses, dans des directions différentes... Pour moi, ce n'est pas un carton rouge, et ce n'est pas un carton rouge non plus pour Thilo Kehrer », a assuré le directeur sportif de l’AS Monaco après la rencontre.