Chevalier fait «des conneries», le grand changement au PSG ?  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Gardien numéro 1 du PSG, Lucas Chevalier reste pour le moment indiscutable. Pourtant, les erreurs commencent à s’accumuler de la part du portier français. Derrière, Matvey Safonov ronge son frein sur le banc de touche. Jérôme Rothen estime d’ailleurs qu’en changeant de gardien, le PSG ne perdrait pas forcément au change.

Forcément, en passant derrière Gianluigi Donnarumma, considéré comme le meilleur gardien du monde, Lucas Chevalier est arrivé au PSG avec une énorme pression sur les épaules. Attendu au tournant, l’ancien du LOSC enchaine les déceptions jusqu’à présent. En effet, le Français multiplie les erreurs qui coûtent des buts au PSG. Si pour le moment Luis Enrique continue de faire confiance à Chevalier, un changement de gardien pourrait ne pas forcément faire de mal.

« Tu mets Chevalier ou Safonov, je ne suis pas sûr que tu t’affaiblisses » Depuis le début de la saison, Lucas Chevalier n’est clairement pas à la hauteur avec le PSG. Faudrait-il alors donner sa chance à Matvey Safonov ? Au micro de RMC, Jérôme Rothen a lâché : « Pour l’instant, Chevalier c’est décevant. J’attendais qu’il soit à un autre niveau. Limite, tu mets Chevalier ou Safonov, je ne suis pas sûr que tu t’affaiblisses. Je vous le dis ».