Chèque de 60M€ : Le PSG doit gérer une galère !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a déboursé plus de 60M€ lors du dernier mercato estival pour recruter Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth, mais le défenseur central ukrainien peine encore à se monter à son avantage sous ses nouvelles couleurs. Et Bertrand Latour a évoqué cet épineux cas Zabarnyi au PSG dimanche dans le CFC.

Le PSG a recruté du sang neuf lors du dernier mercato estival en déboursant notamment plus de 60M€ (63M€, hors bonus) pour faire venir Illia Zabarnyi. Le robuste défenseur central ukrainien, arrivé tout droit de Bournemouth, est appelé à assurer la succession de Marquinhos à long-terme au sein du club de la capitale. Mais pour le moment, les performances de Zabarnyi au PSG sont loin de convaincre les observateurs, à l’image de Bertrand Latour.

« Il est largement en-dessous… » Dimanche, dans le Canal Football Club, Latour a d’ailleurs expliqué que cas était compliqué à gérer pour le PSG étant donné le prix d’achat imposant d’Illia Zabarnyi : « Illia Zabarnyi, c'est un joueur sur lequel beaucoup d'argent a été investi, ça ne veut pas dire qu'il faut le vendre cet hiver et que c'est une pipe, mais pour le moment, il est largement en dessous de ceux qui sont devant lui », indique Bertrand Latour.