Cette star quitte le PSG, sa reconversion va vous surprendre

Depuis son départ libre du PSG cet été, Sergio Ramos est revenu dans son club formateur du FC Séville. Un retour qui ne permet pas au club andalou de faire bonne figure pour le moment. En effet, les Andalous ont terminé derniers de leur poule en Ligue des Champions et sont actuellement quinzièmes en Liga. Mais l'essentielle de la carrière de Sergio Ramos est désormais derrière lui. Ce qui lui permet de s'adonner à la chanson, puisqu'un clip de flamenco est sorti, dans lequel le champion du monde pousse la chansonnette.

La légende du football espagnol, Sergio Ramos est revenu dans son club formateur du FC Séville, après avoir passé deux saisons au PSG. À 37 ans, le champion du monde 2010 a surpris du monde en apparaissant sur un clip musical de flamenco. De quoi préparer une reconversion après sa carrière de footballeur ?

Sergio Ramos chante dans un clip de flamenco

La défense de l'Atlético de Madrid s'en souvient certainement du soir du 24 mai 2014 : Sergio Ramos adore surgir de là où on ne l'attend pas. C'est ce qui s'est produit ce vendredi, lorsqu'un clip produit par le groupe de flamenco espagnol Los Yakis, s'intitulant « No me contradigas » a été publié sur YouTube . Dans cette vidéo, Sergio Ramos, l'ancien défenseur du PSG et du Real Madrid, chante un couplet et apparaît de nombreuses fois. Et après huit heures de publications, elle comptait déjà 120 000 vues.

Sergio Ramos adore chanter

Ce n'est pas la première fois que Sergio Ramos s'adonne à cette activité musicale. Visiblement fan de flamenco, il avait déjà chanté en 2012 avec l'artiste espagnol Canelita. Lors du Mondial 2018 en Russie, l'ancien défenseur du PSG avait aussi participé à l'enregistrement de l'hymne espagnol de la Coupe du monde en chantant avec Demarco Flamenco. L'après-carrière de Sergio Ramos est déjà toute tracée.