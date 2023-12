PSG : Il écoeure l’OM et jubile !

Pierrick Levallet

En début de saison, Achraf Hakimi a fait mal à l'OM. Lors du Classique le 24 septembre dernier, remporté par le PSG (4-0), le latéral droit de 25 ans a transformé un coup-franc d'une très belle manière. L'international marocain garde d'ailleurs un fabuleux souvenir de ce match et de son premier but face aux Marseillais sous les couleurs parisiennes.

«C'est un moment dont tu te rappelles toute ta vie»

« Je pense qu'un autre moment spécial de cette année, c'est mon premier but lors du Classique. C'est un moment dont tu te rappelles toute ta vie. Pour les supporters et pour tous les fans de Paris, ce type de match, c'est spécial... Pour tous les Parisiens, marquer pendant un Classique, tout le monde s'en rappelle. Et aussi parce qu'on a fait une grande victoire ici à la maison, et que ce n'est pas un but "normal" » a confié le défenseur du PSG dans un entretien accordé au média officiel du club.

«C'est une sensation unique»