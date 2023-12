PSG : Un chèque de 60M€ va tomber !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le projet de la Super Ligue revient sur le devant de la scène, une autre compétition est elle certaine de voir le jour à l’été 2025, la Coupe du monde des clubs organisée par la Fifa. De quoi alourdir le calendrier des joueurs, mais aussi renflouer les caisses des clubs, à l’instar du PSG, qui sera l’un des participants.

Manchester City participe actuellement à la dernière édition de la Coupe du monde des clubs comme on la connaît aujourd’hui. À partir de l’été 2025, et tous les quatre ans, ce seront en effet 32 équipes qui se disputeront le titre. L’UEFA (Europe) aura douze représentants, le Conmebol (Amérique du sud) six, la CAF (Afrique) quatre, tout comme l'AFC (Asie) et la Concacaf (Amérique du Nord). L'OFC (Océanie) aura de son côté une équipe. Les critiques sont déjà nombreuses alors que le calendrier des joueurs sera alourdi avec phase de groupes puis une phase finale commençant par des huitièmes, mais pour les clubs, c’est une rentrée d’argent non négligeable.

60M€ pour le PSG

D’après L’Équipe , la nouvelle Coupe du monde des clubs devrait générer 2 milliards de dollars de revenus, soit plus de 1,8 milliard d’euros. Chaque club recevra ainsi un chèque avoisinant 60M€ ce qui sera le cas du PSG, qui participera à la première édition du fait de son classement UEFA.

« Une nouvelle fantastique pour le football interclubs », salue l’ECA