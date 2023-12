PSG : Zaïre-Emery en train de danser, la scène improbable

Thibault Morlain

Suite au dernier match en 2023 face à Metz, les joueurs du PSG peuvent désormais profiter de quelques jours de vacances. De son côté, Warren Zaïre-Emery se trouve actuellement du côté du Rwanda pour une opération avec l'un des sponsors du club de la capitale. Un voyage qui a donné lieu à une scène improbable avec le crack du PSG.

Au PSG, les joueurs de Luis Enrique ne reprendront le chemin de l'entraînement que dans quelques jours. Les Parisiens ont donc quelques jours de vacances pour pouvoir reposer et aborder la seconde partie de saison dans les meilleures conditions. De son côté, Warren Zaïre-Emery a lui été envoyé par le PSG au Rwanda dans le cadre d'une opération pour promouvoir le pays africain avec qui le club de la capitale est partenaire.

Zaïre-Emery danse au Rwanda

Représentant le PSG lors de ce voyage au Rwanda, Warren Zaïre-Emery a donc participé à certaines activités et les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Une séquence a d'ailleurs particulièrement amusée. En effet, on a pu voir le jeune joueur du PSG être invité à danser et Zaïre-Emery s'est prêté au jeu en imitant les danseurs locaux à ses côtés.

« Je suis très heureux de représenter le PSG durant ce voyage »