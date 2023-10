Cette recrue du PSG flambe, danger pour Ousmane Dembélé ?

Amadou Diawara

Auréolé de son titre de champion des Jeux asiatiques, Kang-In Lee a fait son retour au PSG il y a peu. En concurrence avec Ousmane Dembélé au poste d'ailier droit, l'international sud-coréen a déjà fait mieux que le Français en inscrivant son premier but sous les couleurs parisiennes.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services d'Ousmane Dembélé. Considéré comme un titulaire à part entière par Luis Enrique, l'international français est en difficulté ces dernières semaines. Alors qu'il a plus de déchets dans son jeu depuis quelques matchs, Ousmane Dembélé pêche également dans la finition, n'ayant pas encore inscrit son premier but sous les couleurs rouge et bleu.

Dembélé est en difficulté dernièrement

Champion des Jeux asiatiques avec le Corée du Sud, Kang-In Lee est revenu au PSG il y a peu. L'occasion d'apporter de la concurrence à Ousmane Dembélé sur l'aile droite de l'attaque de Luis Enrique. Entré à la place du Français face à l'AC Milan ce mercredi soir (71ème minute de jeu), Kang-In Lee a réalisé de belles choses, se montrant même décisif en inscrivant le troisième et dernier but du PSG (3-0) dans les ultimes instants de la partie.

Retour gagnant de Lee au PSG

Titularisé en lieu et place d'Ousmane Dembélé ce dimanche après-midi à Brest (2-3), Kang-In Lee a une nouvelle fois rendu une belle copie, même si le PSG a eu de grosses difficultés en deuxième mi-temps. Au contraire, le numéro 10 de Luis Enrique s'est montré maladroit après son entrée en jeu (63ème minute de jeu). De quoi imaginer Kang-In Lee prendre la place d'Ousmane Dembélé en tant que titulaire régulier au PSG ? Affaire à suivre...