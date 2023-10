«Il me fatigue» : Luis Enrique le fait craquer au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, la relation entre Luis Enrique et les journalistes s'est détériorée. L'entraîneur du PSG peine à accepter les critiques notamment en ce qui concerne son schéma tactique, à commencer par son fameux 4-2-4. Une situation qui commence à sérieusement agacer Daniel Riolo.

Nommé entraîneur du PSG cet été, Luis Enrique a confirmé sa réputation envers la presse. Le technicien espagnole s'agace régulièrement des questions des journalistes à l'égard de son schéma tactique, et notamment du 4-2-4 aligné à Newcastle et reconduit à Brest dimanche où les Parisiens ont failli s'incliner (3-2). Daniel Riolo ne comprend d'ailleurs pas pourquoi Luis Enrique s'obstine avec cette tactique.

«Luis Enrique me fatigue»

« Le PSG s’est baladé et a ensuite arrêté de se balader. Je ne dis pas que Luis Enrique est mauvais, loin de là, il a énormément de qualités, mais Luis Enrique me fatigue. Je n’aime pas ces personnages prétentieux, arrogants, qui veulent avoir raison jusqu’au bout. Ça m’agace. Il a le moyen de mettre une bonne équipe et un bon système, mais il ne le fera pas. Car jusqu’au bout, il va vouloir nous fermer nos bouches avec son 4-2-4. Et on verra qu’à chaque fois que le PSG est pressé, il est en difficulté (…) Je ne comprends pas ce système-là, je ne vois pas ce qu’il apporte », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Il va vouloir nous fermer nos bouches avec son 4-2-4»