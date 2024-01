Cet attaquant du PSG a vécu un calvaire

Jean de Teyssière

Le PSG s'est tranquillement qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en battant Orléans (4-1). Kylian Mbappé a inscrit un doublé et Gonçalo Ramos a aussi apporté sa pierre à l'édifice en inscrivant le troisième but de la partie. Un but salvateur, surtout après son violent virus connu cet hiver, qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs dizaines de jours.

Arrivé cet été au PSG contre la somme de 80M€, Gonçalo Ramos déçoit cette saison. Surtout, un violent virus l'a déclassé dans la hiérarchie des attaquants du PSG cet hiver. Mais le Portugais revient bien, malgré les moments difficiles passés en décembre.

Gonçalo Ramos sérieusement malade

Cet hiver, Gonçalo Ramos a attrapé une gastro-entérite qui a été très violente. Ce virus l'a énormément fatigué et le PSG a même collaboré avec l'ancien club du portugais, Benfica, pour trouver la meilleure solution quant aux soins à apporter. Une maladie prise au sérieux, qui s'est finalement bien terminée.

6 kilos de perdus et une dizaine de jours d'entraînements manqués

Ce virus a fait manquer deux matchs en décembre à Gonçalo Ramos. Mais en plus, le Portugais a été éloigné des terrains d'entraînements durant une dizaine de jours. Il a donc perdu de la masse musculaire et six kilos. Il a donc fait une phase de réathlétisation pour retrouver son niveau physique. De retour à son poids de forme, son but face à Orléans a dû être libérateur.