«C’est terrible» : Le PSG craint le pire, c’est la stupéfaction !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lucas Chevalier a échappé à une très grosse blessure ce samedi, lors du match opposant le Paris Saint-Germain à l’AS Monaco (0-1), après le tacle de Lamine Camara. Malgré la dangerosité de l’action, le joueur de Sébastien Pocognoli n'a pas été expulsé, ce que ne comprend pas Giovanni Castaldi.

Il ne fait pas bon d’être un gardien du PSG en terres monégasques. Un an après la violente semelle de Wilfried Singo dans le visage de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a également connu une grosse frayeur sur le Rocher, victime d’un tacle violent de Lamine Camara dans sa surface. Plus de peur que de mal pour le portier du PSG malgré sa cheville droite gonflée après la partie.

« Je ne vois pas dans quel monde c’est possible » Malgré ce geste non maitrisé, Lamine Camara a échappé au carton rouge, Clément Turpin se contentant d’un avertissement. Une décision que peine à comprendre Giovanni Castaldi. « Je n’aime pas accabler les arbitres, c’est difficile, mais entre Clément Turpin qui est en face de l’action, qui voit la violence du tacle, et le VAR, c’est incompréhensible qu’il n’y ait pas carton rouge. Je ne vois pas dans quel monde c’est possible », s’est interrogé le journaliste sur le plateau de Ligue 1+.