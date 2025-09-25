«C'est terrible» : Il annonce la fin pour un joueur du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une prestation décevante à Marseille contre l'OM, Warren Zaïre-Emery confirme qu'il est en grande difficulté depuis quelques mois. A tel point que Jérôme Rothen estime qu'il ne pourra jamais s'imposer dans l'équipe de Luis Enrique et luis conseille même de quitter le PSG le plus rapidement possible.

Passé de la lumière à l'ombre en quelques mois, Warren Zaïre-Emery a vu Fabian Ruiz prendre sa place de le onze de dépare du PSG et s'imposer comme un joueur majeur. En difficulté ces derniers mois, le milieu de terrain français avait toutefois une chance de briller puisqu'il était titulaire contre l'OM lundi soir en l'absence de Joao Neves. Mais il a une nouvelle fois déçu comme le regrette Jérôme Rothen.

Rothen annonce que c'est terminé pour Zaïre-Emery « Le constat est terrible, terrible pour ceux qui aiment le football français et le PSG. Il y avait de grands espoirs. (...) Depuis l’arrivée de Luis Enrique, j’ai l’impression qu’il a régressé. En tout cas, il n’a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd’hui c’est un remplaçant », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.