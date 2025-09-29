C’est signé, Luis Enrique annonce un joueur de «très haut niveau» au PSG !

Discret lors du précédent mercato estival, le PSG a toutefois lâché 66M€, bonus compris, pour recruter Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Samedi soir contre l'AJ Auxerre, l'international ukrainien a d'ailleurs inscrit son premier but à Paris. De quoi faire dire à Luis Enrique qu'il compte sur un joueur de très haut niveau.
Durant le mercato estival, le PSG avait décidé de recruter qu'un seul joueur de champ à savoir Illia Zabarnyi qui a débarqué pour 66M€, bonus compris, en provenance de Bournemouth. Et alors que Marquinhos est blessé, l'international ukrainien a un gros coup à jouer pour s'installer durablement dans la charnière parisienne. Titulaire contre l'AJ Auxerre samedi soir, Zabarnyi a ouvert le score et sa prestation a convaincu Luis Enrique.
Luis Enrique déjà fan de Zabarnyi
« Le but, c'est seulement une anecdote pour un défenseur. Et ce que je peux dire, c'est que toutes les choses que nous avons vues d'Ilya Zabarnyi (à Bournemouth), c'est ce qu'on a vu (aujourd'hui) », s’enflamme le coach espagnol en conférence de presse avant de poursuivre.
«Il a joué à un très haut niveau»
« Je ne sais pas combien de matchs il a joué, 4 ou 5, mais c'est un joueur, pour nous, très jeune, mais avec l'expérience, avec la personnalité, on est content de l'avoir et je pense qu'il a joué à un très haut niveau », ajoute Luis Enrique.