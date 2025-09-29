C’est signé, Luis Enrique annonce un joueur de «très haut niveau» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret lors du précédent mercato estival, le PSG a toutefois lâché 66M€, bonus compris, pour recruter Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Samedi soir contre l'AJ Auxerre, l'international ukrainien a d'ailleurs inscrit son premier but à Paris. De quoi faire dire à Luis Enrique qu'il compte sur un joueur de très haut niveau.

Durant le mercato estival, le PSG avait décidé de recruter qu'un seul joueur de champ à savoir Illia Zabarnyi qui a débarqué pour 66M€, bonus compris, en provenance de Bournemouth. Et alors que Marquinhos est blessé, l'international ukrainien a un gros coup à jouer pour s'installer durablement dans la charnière parisienne. Titulaire contre l'AJ Auxerre samedi soir, Zabarnyi a ouvert le score et sa prestation a convaincu Luis Enrique.

Luis Enrique déjà fan de Zabarnyi « Le but, c'est seulement une anecdote pour un défenseur. Et ce que je peux dire, c'est que toutes les choses que nous avons vues d'Ilya Zabarnyi (à Bournemouth), c'est ce qu'on a vu (aujourd'hui) », s’enflamme le coach espagnol en conférence de presse avant de poursuivre.