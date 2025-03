C’est officiel, le PSG dévoile son joker !

Thomas Bourseau

Lors de ses deux dernières sorties en Ligue des champions, le PSG avait fait le choix d’arborer son maillot domicile. Un bilan contrasté avec une défaite surprise contre Liverpool la semaine dernière au vu de la physionomie du match. Néanmoins, pour le voyage dans le nord de l’Angleterre et la deuxième manche de ce 1/8ème de finale, le Paris Saint-Germain a choisi de ressortir son maillot porte-bonheur.

Ces dernières semaines, la tunique Jordan porte particulièrement bonheur à l’équipe de Luis Enrique en Ligue des champions. Que ce soit en saison régulière pour la réception de Manchester City (4-2) et le déplacement au VfB Stuttgart (4-1) ou encore en 1/16èmes de finale aller de C1 au Stade Brestois (3-0), le Paris Saint-Germain a brillé avec ce quatrième maillot également appelé maillot fourth.

Le PSG fuit par la réussite pour la réception de Liverpool

Le Paris Saint-Germain a connu deux expériences bien distinctes depuis avec son maillot domicile. Une première couronnée de succès contre Brest pendant la seconde manche des barrages (7-0). Pour ce qui est du 1/8ème de finale aller, la réussite a fait défaut au PSG. Malgré ses 27 tentatives et ses 10 tirs cadrés, le club de la capitale n’a pas trouvé le chemin des filets et s’est même incliné face à Liverpool contre le cours du jeu en raison d'un but inscrit en toute fin de rencontre par le rentrant Harvey Eliott qui avait remplacé le fantomatique Mohamed Salah.

Le PSG ressort son maillot porte-bonheur à Liverpool !

Ce mardi, les hommes de Luis Enrique jouent leur survie sur la scène européenne dans un temple du football : Anfield. Le PSG aura à cœur d’inverser la tendance contre Liverpool pour ce choc européen qui avait bien déstabilisé les Reds au match aller. Et ce, avec le maillot fourth qui a tant porté chance au Paris Saint-Germain en Ligue des champions ces derniers temps.