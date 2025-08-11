«C’est le plus c** du monde» : Ousmane Dembélé Ballon d’Or, une figure phare du football français ne mâche pas ses mots !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Visage bien connu du football français depuis de longues années, Rolland Courbis n'a pas mâché ses mots en exprimant son scepticisme à l'égard du Ballon d'Or. Alors que neuf joueurs du PSG, dont son ancien joueur Ousmane Dembélé, sont en lice pour ce prestigieux trophée, le consultant de RMC milite pour une distinction plus équitable entre joueurs offensifs et défensifs, critiquant vivement le système actuel.

Neuf joueurs du PSG figurent parmi les trente nommés au Ballon d’Or : Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha et Ousmane Dembélé. Ce dernier vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière et apparaît logiquement comme l’un des favoris pour décrocher le célèbre trophée, aux côtés de Lamine Yamal (FC Barcelone). Son ancien entraîneur au Stade Rennais, Rolland Courbis, croise les doigts pour voir le numéro 10 du PSG remporter le Graal, et ce malgré le peu d’amour qu’il porte à la plus célèbre des distinctions individuelles.

Courbis se lâche sur le Ballon d’Or « J’espère de tout cœur qu’Ousmane sera l’élu », confie au Parisien le consultant de RMC, sans manquer de critiquer « ce Ballon d’or, qui autorise à comparer les performances d’un gardien comme Donnarumma à celles d’un attaquant comme Dembélé », et qui est à ses yeux « le trophée le plus c** du monde (sic). » Dimanche, Rolland Courbis s’était déjà lâché dans l’émission les Grandes Gueules du Sport, militant pour deux trophées distincts : « Le Ballon d'or est le trophée le plus c** et injuste de la planète. L’anomalie, c’est qu’il a été inventé par des gens intelligents. C’est un trophée qui a été lancé en 1956, ils ont eu le temps de progresser mais… Aujourd’hui, on est sur le règlement le plus con du monde. Moi je suis très content si Dembélé remporte le Ballon d’or. Mais il ne faut pas que je me mette à la place de Hakimi… Ce que je demande, c’est avoir un Ballon d'or offensif et un Ballon d'or défensif. C’est comme si on imaginait la ‘Raquette d’or’ avec à la fois des joueurs de tennis, de ping-pong, de badminton… Ça n’a rien à voir ».