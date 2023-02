C'est la crise au PSG, il désigne les coupables

La rédaction

Alors que le PSG est en grande difficulté ces derniers temps, de nombreuses personnalités tentent, comme chaque année, de déceler d’où provient le véritable problème au sein du club. Certains estiment qu’il s’agit d’un problème concernant l’entraîneur et le conseiller football du PSG, quand d’autres pointent du doigt les joueurs du club.

Les années se suivent et se ressemblent pour le PSG. Chaque saison, les supporters ainsi que les analystes cherchent à désigner qui sont les coupables des mauvaises passes du club parisien. Mais selon Giovanni Castaldi, journaliste sur la chaîne L’Équipe , Christophe Galtier et Luis Campos (entraîneur pour le premier, conseiller football pour le second) très critiqués en ce moment, ne sont pas les principaux responsables du mal-être parisien.

Mbappé veut réaliser l'impossible, ça peut virer à la catastrophe https://t.co/J1FyBXr2g7 pic.twitter.com/WOe131OhOn — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

« C’est plus profond » le terrible constat de ce journaliste

Ce dernier s’est exprimé sur le réseau social Twitter , et déclare : « Tellement facile de charger Galtier/Campos ! Tu ne changes pas un club aussi compliqué en quelques mois. Les entraîneurs passent et les maux restent. C’est plus profond que le coach et le directeur sportif » .

Les joueurs sont responsables