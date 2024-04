C'est historique au PSG, le beau message de Verratti !

Alexis Brunet

Dernièrement, Marquinhos est encore un peu plus rentré dans l'histoire du PSG, en devenant le joueur le plus capé de l'histoire du club de la capitale. Le défenseur a d'ailleurs été honoré après le match face à l'OL. Le Brésilien a aussi reçu plusieurs hommages d'anciens coéquipiers, à l'image de Marco Verratti.

Lors de l'été 2013, le PSG mettait la main sur Marquinhos, alors tout jeune défenseur évoluant du côté de l'AS Rome. Onze ans plus tard, le Brésilien est toujours à Paris, et il est d'ailleurs devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club de la capitale.

438 matches avec le PSG pour Marquinhos

En onze ans au PSG, Marquinhos a disputé 438 matches sous les couleurs parisiennes. Le Brésilien a dépassé dernièrement Jean-Marc Pilorget, précédent possesseur du record, avec 435 rencontres pour Paris. Au fil des années, le défenseur central est également devenu le capitaine du champion de France.

Le beau message de Verratti à Marquinhos