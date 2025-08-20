C’est fini, il lâche une annonce au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain va continuer avec Matvey Safonov. C’est en effet la direction qu’a pris le feuilleton entourant l’avenir du gardien de 26 ans. Alors qu’il était question d’un départ en raison de l’arrivée d’Illia Zabarnyi et du conflit géopolitique meurtrier entre l’Ukraine et la Russie, Safonov a mis un terme à toute interrogation le concernant.

Matvey Safonov poussé vers la sortie par Illia Zabarnyi ? La recrue ukrainienne à 63M€ du PSG a fait l’objet de débats concernant la présence du gardien russe dans l’effectif pour la saison qui a débuté par une victoire en Supercoupe d’Europe de la part du Paris Saint-Germain la semaine dernière. Il était question d’un départ pour la Turquie et Galatasaray notamment. Il n’en a rien été et le principal intéressé a même indirectement confirmé sa continuité au PSG.

«Je me suis bien adapté à la France» Par le biais d’une publication sur Telegram, Matvey Safonov a fait un point sur sa vie parisienne un an après son installation avec sa famille. « À ce stade, je peux dire que je me suis bien adapté à la France. C'était génial de revenir à Paris après mes vacances. C'est un sentiment assez étrange, car je me sens bien ici et j'ai le sentiment d'être de retour chez moi. J'ai travaillé dur sur mon français pendant un an. Le résultat aurait pu être meilleur, mais j'aime étudier la langue à mon rythme, comme je me sens à l'aise. J'avais peur de tout oublier pendant les vacances et le voyage aux États-Unis, mais j'ai retrouvé la tête froide et j'ai ressenti des progrès plutôt qu'une régression ».