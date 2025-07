C'est déjà la panique au PSG ?

Depuis le début de l'année 2025, le PSG affiche une nette supériorité sur ses adversaires. Ce qui lui a permis de remporter quatre compétitions au total ces derniers mois : la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions. Ayant terrassé le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs, Chelsea semble avoir trouvé la recette miracle pour faire déjouer l'équipe de Luis Enrique. Du moins, c'est ce qu'a laissé entendre Marquinhos, le capitaine du club rouge et bleu.

«Toutes les équipes vont beaucoup nous étudier»

« C'est à nous d'être toujours au top. Chelsea a gagné la bataille physique, surtout en première mi-temps, ils ont gagné beaucoup de duels et on a été un peu en dessous de ce qu'on peut faire, donc c'était difficile pour nous. Ils ont été très efficaces, et ça change tout. On a vu en finale de Ligue des champions, et aussi contre le Bayern et le Real Madrid : quand tu es efficace, ça change tout. On a eu des opportunités, mais on n'a pas été efficaces en première mi-temps, ça paye pour le résultat », a conclu Marquinhos, le numéro 5 du PSG. Reste à savoir si c'est déjà la fin de la suprématie parisienne ou s'il s'agit simplement d'un accident dû à la fatigue.