C'est confirmé pour Neymar, l'OM peut trembler

Arthur Montagne

Revenu de la Coupe du monde avec une blessure à la cheville, Neymar avait enchaîné avec un pépin musculaire qui l'a privé des matches contre Montpellier et Toulouse en Ligue 1. Deux rencontres finalement remportées par le PSG qui s'est appuyé sur un grand Lionel Messi. Mais pour défier l'OM, le Brésilien est bel et bien de retour ce mercredi soir.

Depuis la fin de la Coupe du monde, les blessures s'enchaînent au PSG. Privé de Presnel Kimpembe depuis plusieurs mois, Christophe Galtier a également du faire sans Sergio Ramos ou encore Nuno Mendes, tous blessés à tour de rôle. Et même les stars ne sont pas épargnées. Et pour cause, alors que Kylian Mbappé poursuit sa convalescence qui va durer trois semaines, Neymar est quant à lui revenu affaibli de la Coupe du monde où il s'est blessé à une cheville avant de connaître une fatigue musculaire.

«Là, les sensations sont très bonnes»

Absent face à Montpellier (3-1) et Toulouse (2-1), le Brésilien a donc laissé son ami Lionel Messi se débrouiller tout seul. Mais en conférence de presse mardi, Christophe Galtier a rassuré concernant l'état de santé de Neymar : « Il travaille tous les jours sur sa cheville. Il a été ménagé après le match de Reims, il avait senti une grosse gêne à l'adducteur au tout début de match. Il y a eu un principe de précaution sur les deux matchs qui ont suivi. Là, les sensations sont très bonnes ».

Le 1⃣1⃣ de départ ! 📋🔴🔵#CoupeDeFrance I #OMPSG I #LeClassique pic.twitter.com/NvgKeTJwYG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 8, 2023

Neymar est titulaire contre l'OM

Et le coach du PSG n'a pas menti ! En effet, à l'occasion du huitième de finale de la Coupe de France, qui se déroule ce mercredi soir au Vélodrome contre l'OM, Neymar est titulaire. Le Brésilien épaulera Lionel Messi sur le front de l'attaque parisienne et sera soutenu par quatre milieux de terrain. Danilo Pereira, Fabian Ruiz, Marco Verratti et Vitinha. A noter également le retour de Sergio Ramos.