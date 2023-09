«C'est agaçant», Thierry Henry se lâche sur l'intérêt du PSG

Benjamin Labrousse

Devenu sélectionneur de l’équipe de France Espoirs en août dernier, Thierry Henry avait également été annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, qui cherchait un successeur à Christophe Galtier. À la fois considéré comme entraîneur principal, mais également comme entraîneur adjoint, l’ancien attaquant a lâché quelques révélations sur l'intérêt du PSG.

En juillet dernier, le PSG décidait de se séparer de Christophe Galtier après une saison décevante. Dès lors, de nombreux entraîneurs ont été annoncés dans le viseur du PSG, comme José Mourinho, Thiago Motta, Massimiliano Allegri, ou même Thierry Henry.

Thierry Henry avait été annoncé dans le viseur du PSG

En effet, l’ancienne gloire de l’équipe de France avait à la fois été annoncée comme potentiel successeur de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur principal, mais également en tant qu'adjoint de l’Allemand Julian Nagelsmann. À en croire l’Équipe , l’ancien coach du Bayern Munich aurait contacté Thierry Henry afin de sonder ce dernier sur un possible départ au PSG en tant d’adjoint.

Thierry Henry dément des discussions avec le PSG cet été