Ces records de fous que Kylian Mbappé peut aller chercher

La rédaction

Kylian Mbappé continue son expansion. Après avoir fait tomber plusieurs records par le passé, l'attaquant du Paris Saint Germain continue sur sa belle lancée, désormais d'autres records sont à atteindre pour lui : Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, meilleur buteur de l’équipe de France, meilleur passeur de l’histoire du PSG, meilleur buteur français en LDC…

24 ans et déjà dans l'histoire, Kylian Mbappé prouve qu'il est de la graine de champion. Un joueur rapide, efficace et intraitable pour les défenses adverses, il a tout pour aller titiller les records de Cristiano Ronaldo ou de Leo Messi dans le futur. Avec le Paris Saint Germain, il a écrit l'histoire il y'a deux ans en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club à seulement 22 ans, aujourd'hui un autre record est en vue pour le capitaine de l'équipe de France, il est jusqu'à présent détenu par Angel Di Maria mais ne devrait pas tarder à tomber.

Meilleur passeur du PSG

Kylian Mbappé veut aller chercher ce record détenu par Angel Di Maria, celui de meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint Germain (112 passes décisives). Mbappé totalise jusqu'à présent 96 passes délivrées en 252 matchs disputés sous le maillot du PSG, toutes compétitions confondues. Il n'est plus qu'à 16 unités pour atteindre la barre des 112 passes. Reste à savoir s'il pourra les atteindre cette saison, la tâche s'annonce difficile à 7 journées de la fin du championnat de Ligue 1 UberEats.

Meilleur buteur de Ligue 1

Collé par Jonathan David, la révélation de la Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé va devoir faire attention à 7 journées de la fin du championnat. Si David parvient à lui chiper le meilleur buteur de la saison en championnat, ça sera une première depuis la saison 2018/2019. Ex-aequo au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 19 buts chacun, la fin de saison entre les deux hommes risque d'être épique. Ils devront aussi faire attention à Alexandre Lacazette et Folarin Balogun avec leurs 18 buts chacun.

Meilleur buteur français en Ligue des Champions

Celui-ci devra s'armer de patience pour l'atteindre puisqu'il y'a aussi un autre génie qui n'a pas dit son dernier mot. Karim Benzema est aujourd'hui seul meilleur buteur français avec 90 buts en 149 matchs joués, il est le quatrième meilleur buteur de l'histoire en C1 après Ronaldo (141 buts), Messi (129 buts) et Lewandowski (91 buts). Kylian Mbappé est encore loin derrière avec ses 40 pions. Mais dans les années à venir, si son niveau reste le même, il peut naturellement rêver plus en atteignant celui détenu pour Cristiano Ronaldo, seul meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions avec (141 buts).

Meilleur buteur de l'équipe de France

Ce record, il l'a sûrement dans un coin de sa tête. A 24 ans, il a clairement le temps et peut rêver de l'atteindre un jour. Actuellement, c'est Olivier Giroud qui est au sommet avec 53 buts en 122 sélections. Tandis que Kylian Mbappé est à 38 buts en 68 sélections, statistiquement il n'est pas vraiment loin d'atteindre ce record. Quand on a Mbappé comme concurrent, on doit rester sur nos gardes surtout si la différence n'est que de 15 buts.