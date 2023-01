« Cela clôture ma carrière », l’énorme message de Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lionel Messi a coché la dernière case qui lui manquait dans son palmarès, à savoir la Coupe du monde. Finaliste en 2015, l'international argentin est finalement parvenu à récupérer le graal, au crépuscule de sa carrière. Ce lundi, la star du PSG a accordé son premier entretien depuis ce match face à l'équipe de France et s'est livrée, avec une sérénité rare, sur la fin de sa carrière.

La boucle est bouclée. En remportant la Coupe du monde le 18 décembre dernier, Lionel Messi a mis la main sur le seul trophée, qui lui faisait défaut dans son immense palmarès. Une consécration pour le joueur argentin, qui avait eu du mal à se remettre de sa finale perdue en 2014, face à l'Allemagne. A 35 ans, Messi est, désormais, un homme satisfait. Lors d'un entretien accordé à Andy Kusnetzoff, le joueur du PSG a considéré ce titre comme la plus grande réussite de sa longue carrière.

Messi en colère, il en a payé le prix fort https://t.co/Sclbnsrq65 pic.twitter.com/lpgHovrD3t — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

Proche de la retraite, Messi est rassasié

« Heureusement, ce que je voulais tant tout au long de ma carrière s'est réalisé et c'est presque arrivé à la fin. C'est difficile d'expliquer ce que j'ai ressenti quand Montiel a tiré le penalty. Beaucoup de choses te traversent l'esprit et en même temps tu essayes de profiter de ce moment. J'ai eu tout ce dont je rêvais avec l'équipe nationale, avec Barcelone, individuellement... Cela clôturait ma carrière d'une manière unique » a indiqué Messi, qui compte étirer, encore un peu, sa carrière internationale. Mais il l'affirme, rien ne sera plus fort que ce titre de champion du monde;

« Cela boucle la boucle de ma carrière professionnelle »