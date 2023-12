Ce joueur du PSG promet du lourd avec Luis Enrique

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a décidé de nommer Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur. Arrivé à Paris avec une philosophie de jeu bien définie, l’entraîneur espagnol connaît des débuts très intéressants au sein du club parisien. Capitaine du club depuis 2020, Marquinhos a affirmé que le coach du PSG avait amené les siens sur la bonne voie.

Ces dernières années, être entraîneur du PSG n’est clairement pas gage de longévité. En effet, à la fois Mauricio Pochettino et Christophe Galtier ne seront restés qu’un an en poste (une saison et demie pour l’Argentin, une seule saison pour le Français). Ainsi, il se pourrait que le club parisien ait quelque peu manqué de stabilité ces derniers temps. En nommant Luis Enrique sur le banc en juillet dernier, les dirigeants du PSG ont souhaité miser sur un entraîneur déjà vainqueur d’une Ligue des Champions (en 2015 avec le FC Barcelone), et qui n’hésite pas à s’appuyer sur de jeunes joueurs au sein de son effectif.

« Un coach qui prend vraiment soin de ses joueurs »

Mais la philosophie de jeu est probablement le domaine où Luis Enrique se distingue le plus de ses prédécesseurs. Adepte du jeu de possession, l’Espagnol a rapidement su imposer ses préceptes à l’effectif du PSG. Si les premiers résultats positifs se sont fait attendre, le club parisien est désormais très reconnaissable au niveau de son jeu. Surtout, les hommes de Luis Enrique semblent être très soudés derrière leur coach, comme l’a confié Marquinhos lors d’une interview pour PSGTV : « Nous sommes très heureux de jouer tous ensemble et pour un coach qui prend vraiment soin de ses joueurs. C'est très important pour notre évolution » .

« Il a des choses à améliorer »