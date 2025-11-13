Ce crack du PSG s'annonce dans une nouvelle équipe !

Amadou Diawara

Utilisé de plus en plus régulièrement par Luis Enrique ces dernières semaines, Ibrahim Mbaye a tapé dans l'œil de Pape Thiaw. En effet, le sélectionneur du Sénégal a convoqué le crack du PSG pour ce rassemblement. Ayant accepté de défendre les couleurs des Lions de la Teranga, Ibrahim Mbaye s'est totalement enflammé avant ses débuts internationaux.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique continue de faire confiance aux jeunes pousses du PSG, notamment à Ibrahim Mbaye. En effet, la pépite de 17 ans a disputé treize matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs rouge et bleu lors de cet exercice 2025-2026.

PSG : Ibrahim Mbaye a rejoint le Sénégal Enchainant les bonnes prestations avec le PSG, Ibrahim Mbaye a alerté Pape Thiaw. En effet, le sélectionneur du Sénégal a convoqué le jeune attaquant pour ce rassemblement du mois de novembre. S'il a fait toutes ses classes en équipe de France, Ibrahim Mbaye a accepté de rejoindre les Lions de la Teranga.