Catastrophe pour Ousmane Dembélé, le PSG répond dans la presse !

Ce samedi après-midi, le PSG a battu Nice sur le fil au Parc des Princes. Ousmane Dembélé lui, a semblé de nouveau connaître des douleurs au niveau des ischios-jambiers. Une potentielle rechute pour le Ballon d’Or 2025, même si en interne, le club parisien réfute cette idée. Explications.
Depuis son retour de blessure, Ousmane Dembélé est loin d’être brillant. Tout juste auréolé d’un nouveau statut après l’obtention de son Ballon d’Or, le numéro 10 du PSG peine à retrouver ses sensations sur ces derniers matchs.
Nouveau coup dur pour Dembélé ? 2
Malgré un but dès sa première action contre Leverkusen en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé semble sur un fil, pas en confiance avec son état physique. Dans des images captées par Ligue 1 + à l’issue de la rencontre face à Nice ce samedi, l’attaquant français glisse à son pote Achraf Hakimi : « J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal ». Une possible rechute pour le numéro 10 du PSG ?
Le PSG rejette cette option
Ce dimanche soir, l’Equipe affirme que le Ballon d’Or 2025 sera bien présent au sein du groupe de Luis Enrique qui recevra le Bayern Munich en Ligue des Champions ce mardi soir. De son côté, le PSG a répondu quant à une possible rechute de sa star : « Non », indique ainsi des sources internes du club parisien au quotidien.