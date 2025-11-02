Catastrophe pour Ousmane Dembélé, le PSG répond dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG a battu Nice sur le fil au Parc des Princes. Ousmane Dembélé lui, a semblé de nouveau connaître des douleurs au niveau des ischios-jambiers. Une potentielle rechute pour le Ballon d’Or 2025, même si en interne, le club parisien réfute cette idée. Explications.

Depuis son retour de blessure, Ousmane Dembélé est loin d’être brillant. Tout juste auréolé d’un nouveau statut après l’obtention de son Ballon d’Or, le numéro 10 du PSG peine à retrouver ses sensations sur ces derniers matchs.

Nouveau coup dur pour Dembélé ? 2 Malgré un but dès sa première action contre Leverkusen en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé semble sur un fil, pas en confiance avec son état physique. Dans des images captées par Ligue 1 + à l’issue de la rencontre face à Nice ce samedi, l’attaquant français glisse à son pote Achraf Hakimi : « J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal ». Une possible rechute pour le numéro 10 du PSG ?