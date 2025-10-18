Catastrophe au PSG : Le boss pète un câble !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant plusieurs années, le PSG a été pointé du doigt pour sa mauvaise gestion de ses jeunes éléments. Nombreuses sont les pépites du centre de formation parisien à quitter Paris afin de signer professionnel à l’étranger. Une situation qui s’est récemment reproduite, et qui a profondément énervé le président Nasser Al-Khelaïfi.

Depuis quelque temps, le PSG tente de faire de gros progrès en ce sens. Le club parisien fait preuve de beaucoup d’attention envers son centre de formation, et tente chaque année d’intégrer des jeunes éléments à l’équipe première comme cela a été récemment le cas avec Mathis Jangeal et Quentin Ndjantou.

Deux cracks quittent le PSG Cependant, il se pourrait que le PSG ait été rattrapé par ses vieux démons. L’été dernier, Axel Tape et Mahamadou Sangaré, tous deux considérés comme faisant partie des éléments les plus prometteurs de la génération 2007, ont décidé de quitter le club. Malgré quelques apparitions avec l’équipe première en fin de saison dernière, Axel Tape s’est engagé en faveur du Bayer Leverkusen. Buteur prometteur, Sangaré a quant à lui signé avec Manchester City.