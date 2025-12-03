Catastrophe annoncée au PSG : C'est la panique !

Axel Cornic

La saison dernière du Paris Saint-Germain a été unanimement salué et continue de l’être avec notamment le titre de Golden Boy 2025 pour Désiré Doué. Mais entre la Ligue 1, la Ligue des Champions et le Mondial des Clubs, les Parisiens sortent d’un véritable marathon et payent désormais les conséquences.

L’infirmerie ne désemplit pas à Paris. Depuis le début de la saison, Luis Enrique doit faire face à une véritable hécatombe. Le coach du PSG a notamment perdu sa sar Ousmane Dembélé, dont le retour soulève d’ailleurs quelques inquiétudes.

Gros problème au PSG ? En plus du Ballon d’Or 2025, le PSG a également dû faire à moins d’Achraf Hakimi ou encore de Désiré Doué, sans oublier la longue absence de Joao Neves. Avec le calendrier très chargé qui approche pour le début de l’année prochaine, les cadences pourraient devenir véritablement infernales pour les Parisiens.