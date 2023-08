Ça vire au fiasco pour ce crack du PSG, il sort du silence

Thibault Morlain

La préparation est l'occasion parfaite pour de jeunes talents de se montrer. Au PSG, Lorenzo Callegari l'avait bien fait à l'été 2016. A la surprise générale, Unai Emery l'avait titularisé dans les grands matchs de pré-saison. Face au Real Madrid ou à l'Inter Milan, Callegari avait alors été à la hauteur, à seulement 18 ans. Oui mais voilà, le joueur formé au PSG n'a jamais confirmé ces promesses placées en lui.

Prometteur chez les jeunes du PSG, Lorenzo Callegari s'était fait remarquer avec l'équipe première lors de la pré-saison à l'été 2016. Titulaire contre le Real Madrid ou l'Inter Milan, le milieu de terrain avait impressionné. De quoi faire dire à certains que le PSG tenait là un futur crack, peut-être même le successeur de Thiago Motta. Ça ne s'est clairement pas passé comme ça puisque Callegari n'aura jamais confirmé. De quoi donner encore aujourd'hui à certains fans des regrets.

« Ça m’a vite comparé à Thiago Motta, même des fois à Verratti »

Invité de la chaine Youtube Deux Nuits Avec , Lorenzo Callegari est revenu sur ce statut de grande pépite du PSG qu'on lui avait donné. Alors qu'il a échoué avec le club de la capitale, celui qui joue désormais au Canada confie : « Vu qu’à l’époque, quand j’ai fait la préparation avec les pros, ça a commencé un petit peu à parler de moi. Ça m’a vite comparé à Thiago Motta, même des fois à Verratti. C’était beaucoup trop tôt de comparer un jeune de 17 ans qui vient juste de faire une pré-saison avec les pros, qui était en U19 Nationaux deux mois avant. Je peux comprendre que les gens attendaient à ce que je sois une pépite, que j’aille tout de suite avec les pros. Mais comme je l’ai dit, devant moi, j’avais Matuidi, Motta, Verratti. C’est difficile car il faut laisser le temps à un jeune de s’exprimer, de pouvoir s’entraîner, de comprendre ce qu’est le haut niveau. Tu passes des U19 Nationaux au PSG, c’est un gros club qui cherche à gagner la Ligue des Champions. Il y a un fossé ».

« Ce n’est pas moi qui me suis pris pour une pépite »