Il renonce à un énorme privilège, cette star du PSG peut souffler

Amadou Diawara

Tout juste arrivé au PSG, Milan Skriniar refuse de faire de l'ombre à Marquinhos au Parc des Princes. Habitué à être capitaine à l'Inter Milan et avec la Slovaquie, le défenseur de 28 ans n'a pas pour objectif de récupérer le brassard à Paris. Voilà une nouvelle qui devrait rassurer l'international brésilien.

Alors que son contrat s'est achevé le 30 juin, Milan Skriniar a fait ses valises et s'est envolé vers Paris. En effet, le défenseur de 28 ans a décidé de quitter l'Inter pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG.

EXCLU : Recruté par le PSG, Arnau Tenas ne sera pas la doublure de Donnarumma https://t.co/rxC8Yls7hW pic.twitter.com/sFmaIU9GUv — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Milan Skriniar refuse le brassard de capitaine

Lors de sa signature au PSG, Milan Skriniar a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Habitué à être capitaine à l'Inter Milan et détenteur du brassard avec la sélection slovaque, le défenseur central de 28 ans n'envisage pas de récupérer celui de Marquinhos à Paris.

Skriniar ne veut pas détrôner Marquinhos