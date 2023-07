Après le PSG, une incroyable promesse est faite à Messi

Benjamin Labrousse

Après deux années mitigées au PSG, Lionel Messi a décidé de vivre le rêve américain en s’engageant en faveur de l’Inter Miami, refusant au passage un retour au FC Barcelone. Le club catalan gardera tout de même une place centrale dans la carrière du septuple Ballon d’Or qui pourrait faire ses adieux aux supporters Blaugranas l’an prochain comme l’a confirmé Jorge Mas.

Début juin, Lionel Messi exprimait face à la presse depuis Paris, qu’il évoluerait à l’Inter Miami dans les prochains mois. Désormais âgé de 36 ans, le génie argentin n’a pas manqué ses débuts en inscrivant 3 buts lors de ses 2 premiers matchs. Mais La Pulga a également rendu triste une grande partie des supporters du FC Barcelone, qui espéraient activement un retour de l’enfant prodige en Catalogne après son émouvant départ vers le PSG à l’été 2021.

Lionel Messi devrait faire ses adieux au Barça en 2024

Et alors que cette saison, le Barça ne pourra pas jouer la moindre rencontre au sein de sa mythique enceinte du Camp Nou pour cause de rénovations, le stade devrait néanmoins être inauguré l’année prochaine. Lionel Messi pourrait alors y faire ses adieux aux supporters de Barcelone. C’est en tout cas ce qu’a évoqué le copropriétaire de l’Inter Miami Jorge Mas. « Je ne sais pas s'il s'agira d'un match amical ou d'un match d'adieu » , déclare ce dernier dans des propos relayés par SPORT .

«Nous voulons que Leo Messi puisse faire ses adieux»